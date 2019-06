Canottieri Comunali Firenze, Emilio Pieraccioni vince il campionato italiano di maratona

La Canottieri Comunali Firenze torna dalla trasferta sul lago di Ledro con un medagliere davvero importante, conquistato in un Campionato Italiano di Maratona che è valso anche come prova indicativa per la definizione della squadra azzurra che parteciperà agli Europei in programma a luglio in Francia.

Con la vittoria del titolo italiano anche di canoa maratona, Emilio Pieraccioni si sta imponendo come l’atleta da battere nella categoria Junior della canoa velocità italiana in una stagione che, al momento, l’ha già visto trionfare nel campionato italiano di fondo e nelle gare internazionali di Mantova.

Mentre Pieraccioni ha occupato il gradino più altro del podio vincendo la sua categoria in K1, sono andati benissimo anche gli altri atleti della Canottieri Comunali che l’allenatore Marco Guazzini ha portato in Trentino.

Reduci dalle gare in nazionale agli europei di maratona, sono saliti sul podio i due specialisti delle lunghe distanze Matteo Graziani e Giovanni Bandini.

In categoria Senior, Matteo Graziani ha conquistato il terzo posto in una gara condotta dai fortissimi Vincenzi e Bonacina, fermando il cronometro a due ore e sedici minuti di pagaiate per coprire la ragguardevole distanza di 29,8 chilometri.

Tra gli Under23, Giovanni Bandini è arrivato secondo staccato di pochi secondi dal primo, con il quale ha condotto una gara bellissima, chiusa con il crono di due ore e un minuto.

Bandini di nuovo sul podio e ancora secondo, il giorno seguente, in equipaggio con l’altro specialista fiorentino della maratona Francesco Bazzani, a bordo del K2.

Vittoria con il K2 per Emilio Pieraccioni ed Elia Manetti, mentre nella categoria Ragazzi sono giunti quarti Mattia Zanasi e Massimiliano Martire e settimi Tommaso Faggi e Leonardo Landi.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze - Ufficio stampa

