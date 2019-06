Canottieri Limite 'mondiali': bronzo alla Schiranna

La Canottieri Limite Mac Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica ai campionati Italiani sul campo mondiale della Schiranna sabato 8 e domenica 9 giugno. A Varese grande attenzione al campo di regata, installato con gli stessi standard degli eventi internazionali. Pontili di partenza con impianto semaforico e di amplificazione, rilevamento dei passaggi cronometrici e quanto altro rendono gran merito agli organizzatori dell'evento. Ottimo bronzo per Adriano Reali e Lorenzo Bonaffini con al timone Dario Biondi che sul due con, storica barca dei fratelli Abbagnale, salgono sul terzo gradino del podio. Non brilla il quattro con di Adriano Reali, Leonardo Orsi, Ernesto Rabatti e Valerio Cannalire con al timone Dario Biondi che va un po sotto le aspettative con un quinto posto. Non si poteva chiedere molto di più ai due giovani equipaggi del due senza sia quello maschile con Alessandro Giglioli e Santini Samuele settimi che quello femminile con Greta Reali e Francesca Benigni giunte al sesto posto. Eliminato in semifinale il doppio di Lorenzo Bonaffini e Samuele Gori.

Fonte: Canottieri Limite

Tutte le notizie di Canottaggio