Cappella fatiscente nel cimitero di San Benedetto, chiusura obbligata dal Comune

Avviato il procedimento di decandenza delle concessioni cimiteriali dei loculi nella cappella gentilizia numero 1 del cimitero comunale di San Benedetto. Lo rende noto con un avviso il Comune di Cascina. A causa del suo elevato stato di abbandono, la cappella gentilizia è già stata chiusa dal Comune per tutelare la pubblica incolumità.

Oggi, come si legge nell'avviso, "la suddetta cappella e i relativi loculi di appartenenza costituiscono, per la loro visibile e sostanziale fatiscenza, grave danno al decoro e all'immagine del cimitero comunale di San Benedetto nonchè danno alle cappelle limitrofe".

"Considerata la mancanza di iniziativa e/o interesse da parte degli eredi e/o aventi titolo al mantenimento" si spiega nell'avviso, il Comune diffida i concessionari a provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo on line, ad effettuare gli interventi necessari per assicurare un buono stato di conservazione e di decoro della cappella e per il ripristino della sicurezza delle cappelle limitrofe.

Trascorso infruttuosamente il termine predetto, conclude l'avviso, sarà regolarmente avviato il procedimento di decadenza delle consessioni cimiteriali, con il trasferimento delle spoglie nell'ossario generale, e saranno riassegnati i loculi, secondo quanto prescritto dai regolamenti comunali.

