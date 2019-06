Il Comune di Quarrata lancia l'allarme, attenzione alle telefonate truffa nella zona

Questa mattina il Sindaco Marco Mazzanti è stato avvisato dalla titolare di una impresa quarratina che alcune persone starebbero telefonando alle aziende di Quarrata, presentandosi come "incaricati del Comune", al fine di fissare un appuntamento per proporre un progetto "di natura sociale".

Il Sindaco intende informare tutti i cittadini che il Comune di Quarrata non ha in corso alcun progetto che preveda il coinvolgimento delle imprese locali, e, pertanto, non ha autorizzato alcuno a fare queste telefonate.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

