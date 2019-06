Conclusi i lavori sulla Tosco-Romagnola tra Rufina e Pontassieve

Nei giorni scorsi Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato i lavori manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” tra Rufina e Pontassieve, in provincia di Firenze.

Gli interventi, del valore complessivo di quasi 900mila euro, hanno interessato vari tratti per un totale di circa 8 km di carreggiata risanata. Le operazioni hanno previsto la rimozione della vecchia pavimentazione e la realizzazione del nuovo piano viabile.

I lavori hanno consentito di migliorare la sicurezza e il comfort di guida in un tratto soggetto ad un traffico di oltre 18.000 veicoli in media al giorno.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Fonte: ANAS

Tutte le notizie di Rufina