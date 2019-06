Concorsi nella Metrocittà per un posto di tecnico impiantista

La Città Metropolitana di Firenze ha promosso quest’anno l’avvio di selezioni concorsuali specificatamente rivolte all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani tra i 18 ed i 32 anni, utilizzando lo strumento del contratto di formazione e lavoro che può essere ad oggi stipulato soltanto dalle Pubbliche amministrazioni.

La Città Metropolitana ha pubblicato un avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto a tempo pieno e determinato, in categoria C1, con funzioni di tecnico impiantista presso la Direzione Edilizia dell'ente, riservato ai giovani con diploma di perito industriale ed abilitazione all'esercizio della professione che non abbiamo compiuto ancora 32 anni di età. La scadenza è il 27 giugno 2019.

Il testo integrale del bando unitamente ai modelli correlati è disponibile sul sito della Città Metrooplitana di Firenze all'indirizzo www.cittametropolitana.fi.it area "Concorsi".

Fonte: Città metropolitana di Firenze - ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze