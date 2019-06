Consorzio di bonifica Basso Valdarno, Ferruzza (Legambiente): "Si eleggano presidente e organi"

“Sono quasi passati due mesi dalle libere elezioni che hanno determinato il rinnovo degli organismi dirigenti dei sei Consorzi di Bonifica della nostra regione – esordisce preoccupato Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana – e nel Consorzio del Basso Valdarno non si è ancora stati capaci di raggiungere il numero legale per eleggere il Presidente e gli altri organi sociali. Per questo ci permettiamo di diffondere un appello accorato e urgente a tutte le istituzioni coinvolte, affinché questa situazione di stallo cessi nel minor tempo possibile. Ne va della credibilità della nostra stessa democrazia!” – conclude Ferruzza.

Grandi e utili attività attendono infatti di essere realizzate, fra le quali:

Realizzazione di opere per la tutela della biodiversità e del paesaggio, in vista di un sempre più necessario adattamento ai cambiamenti climatici , ivi compresi quegli interventi di ricreazione di habitat naturali (zone umide, fasce boscate, etc.)

, ivi compresi quegli interventi di ricreazione di habitat naturali (zone umide, fasce boscate, etc.) Studio e progettazione del riutilizzo delle acque depurate

Censimento e monitoraggio delle specie faunistiche nidificanti lungo i corsi fluviali e acquatici e della perimetrazione delle aree tartufigene per una programmazione più attenta e sensibile degli sfalci della vegetazione ripariale

ripariale Interventi per la salvaguardia integrata e la tutela del Padule di Fucecchio

Creazione di corridoi ecologici e piste ciclopedonali sugli argini di bonifica

sugli argini di bonifica Utilizzo plurimo (sia in termini architettonici che paesaggistici) delle straordinarie opere di bonifica realizzate nella storia nel Basso Valdarno

Studio e progettazione di un sistema di bacini e impianti irrigui per un miglior rendimento della risorsa idrica attraverso l’utilizzo corretto e lo sviluppo di moderne tecniche di irrigazione

attraverso l’utilizzo corretto e lo sviluppo di moderne tecniche di irrigazione Definizione della nuova figura dell’imprenditore agricolo e dell’ artigiano di presidio per svolgere le opere di servizio direttamente coi consorziati

per svolgere le opere di servizio direttamente coi consorziati Collaborazione con le associazioni ambientaliste del territorio, in vista di veri e propri percorsi didattici condivisi nelle scuole sul tema dell’acqua.

Fonte: Legambiente Toscana

Tutte le notizie di Fucecchio