Cultura e salute, dopo il convegno il concerto dell'Orchestra Amedeo Bassi

Dopo il convegno "Etica, cura e cultura: l'impatto della cultura nel lavoro di cura con le persone", in programma per venerdì 14 giugno dalle ore 08.30 alle 13.30 presso il Cenacolo degli Agostiniani (Via dei Neri) a Empoli, la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli prosegue le attività culturali aperte al pubblico con il concerto "Tra Classico e Moderno" a cura dell'Orchestra Amedeo Bassi. Dirige il Maestro Massimo Annibali. Appuntamento domenica 16 giugno 2019 alle ore 17.00 alla Fondazione Chiarugi, Via Guido Monaco 23, Empoli. Ingresso libero.

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli

Tutte le notizie di Empoli