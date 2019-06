Una 29enne ha tentato di aprire un conto corrente con documenti palesemente contraffatti alla filiale Unicredit di piazza Garibaldi a Pisa. I carabinieri l'hanno arrestata ieri mattina dopo che il personale della banca li aveva allertati. I reati per i quali la donna italiana è finita in manette sono falso, sostituzione di persona e tentata truffa. Dopo l'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto la rimessa in libertà come secondo codice di procedura penale.

Tutte le notizie di Pisa