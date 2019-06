Effetto Serra a San Miniato, il concerto estivo con tanti ospiti, musica e drink: protagonista la band Frigo

Anche quest'anno Sabato 15 Giugno 2019 presso il Campo Sportivo de La Serra (San Miniato – PI), a partire dalle ore 22.00 la musica sarà regina in una magica serata che vedrà l’alternarsi di un concerto live con una connotazione electro-pop-cantautorale diFRIGO e del Dj Set di Fritz Orlowski, conosciuto per i suoi ritmi e le sue esibizioni presso il Tender Club di Firenze, e La Limonaia Fucecchio.

Il concerto avrà ingresso libero, con drink e fiumi di birra all’interno per rinfrescare la calda notte estiva.

Nel corso di questi anni sul palco di Effetto Serra abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare band e cantanti conosciuti sia a livello locale che nazionale, come Gli Statuto (Ska - Torino), I Matrioska (Ska - Milano), I Matti delle Giuncaie (Folk - AR), Andrea Maestrelli (Neomelodico toscano – Premiato a Sanremo Giovani), Sir Rhanda (Ska), Ziggy’s Band (Rock), Gli Arnesi Arnesi (Rock Rurale), il Folk Irlandese degli Arcambold e Il Colle (ArnoPop – Empoli).

Quest'anno protagonista di Effetto Serra sarà FRIGO che, accompagnato dalla sua band, presenterà le canzoni del suo ultimo lavoro dal titolo “Non Importa”, uscito il 12 Aprile scorso (Etichetta: La Clinica Dischi/luovo Edizioni: iCompany/La Clinica Dischi).

Il progetto FRIGO nasce a Firenze nel 2016 come evoluzione pop cantautorale dei “Fabrizio Frigo and the Frezeers”, band attiva dal 2011 che si fece notare negli anni per un’intensa attività live aprendo i concerti di Elio e le Storie Tese, Meg, Aucan, Marta Sui Tubi, Piotta, NoBraino, Lo Stato Sociale e molti altri.

Nelle canzoni di “Non Importa” sono raccontati momenti di vita quotidiana che non importano, eppure in grado di dare un senso ad intere giornate della nostra vita che ancora ci portiamo dietro come “la felicità improvvisa un martedì pomeriggio e la malinconia improvvisa un mercoledì sera, l’ansia del lunedì mattina, la nostalgia dell’estate, del primo amore, delle lasagne della nonna.” Piccole cose che spesso cambiano il senso di quello che facciamo e ci fanno sentire vivi.

Le 9 tracce che compongono l’album nascono proprio dalla necessità di fissare da qualche parte quelle emozioni, quelle sensazioni, talmente piccole, apparentemente banali, ma talmente vitali da non poterle lasciar scappare via.

Le tracce sono state prodotte da Pietro Paletti (Sugar, Woodworm) e da Francesco Felcini (Motta, Le Luci della Centrale elettrica, Giorgio Canali), per La Clinica Dischi e Luovo/iCompany (distribuito da Artist First e promosso da Sfera Cubica) tra Firenze, Sarzana e Brescia.

Le canzoni hanno già ricevuto tre premi: il testo de “La gioia e l’ansia” viene selezionato per essere pubblicato nella raccolta del Concorso Internazionale del CET di Mogol; “Leoni da cortile”, presentato per la prima volta live al Mandela Forum davanti a 8000 spettatori nella Giornata dei Diritti Umani, vince il concorso “Mai in Silenzio” sulla violenza di genere organizzato da Controradio (in giuria, tra gli altri, Brunori SaS e Irene Grandi). Con i brani "Quando tu non ci sei" e "Vento da maiali" vincono il Premio Ciampi per i migliori brani inediti e si esibiscono al teatro Goldoni di Livorno insieme a Roberto Vecchioni, Paolo Benvegnù, Dente, Teresa De Sio e molti altri.

