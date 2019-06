Elezioni nel Pistoiese, Galligani (PD): "I risultati negativi non ci abbattano"

Il ringraziamento più grande va a tutti i cittadini della provincia di Pistoia che ci hanno rinnovato la loro fiducia, confermando la centralità del Partito Democratico anche a livello locale.

La qualità dei nostri candidati, il lavoro generoso dei militanti, la credibilità della nostra proposta amministrativa ci ha consentito di cogliere risultati importanti a Buggiano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, Monsummano Terme e Montale, dove le amministrazione di centrosinistra sono state largamente confermate.

I risultati negativi di Chiesina Uzzanese, Agliana e Montecatini Terme non devono abbatterci, ma incoraggiarci a raddoppiare gli sforzi per tornare a vincere fra cinque anni, schierando un programma serio, autorevole e convincente. Anche in questi Comuni l’impegno è stato encomiabile, malgrado non abbia portato ai risultati attesi.

Il Partito Democratico è l’unica alternativa alla destra, alle politiche scellerate della Lega e del Movimento Cinque Stelle che, in un anno di governo, non hanno risolto alcun problema degli italiani.

I Sindaci del PD Pistoia sono in campo per invertire la rotta, grazie alla forza della buona amministrazione e al coraggio delle nostre idee riformiste.



Il Segretario Provinciale PD Pistoia Pier Luigi Galligani

