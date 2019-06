Giulia Duranti di Arezzo e' miss Montevarchi 2019. La bella 25enne concorrente aretina prevale sul gruppo delle 20 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto. La manifestazione andata in scena a conclusione della quattro giorni di "Marchesi in Festa", piazza resa famosa in tutto il mondo grazie all'Antico Forno Canu con il guinnes dei primati della Schiaccialonga ( una schiacciata lunga ben 120 metri e 94 cm.) record ancora imbattuto, e' stata organizzata con grandissimo successo da Alessandro Canu, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale , del Calcit Valdarno e di importanti sponsor locali coordinati in maniera eccezionali da Cristian Solaini. Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dalle signore Silvia Chiassai Martini sindaco di Montevarchi e presidente della provincia di Arezzo e da Carlotta Canu proprietaria della gelateria Canu, nel dover selezionare la vincitrice e le damigelle della serata, ed al termine dello scrutinio ha comunque emesso il seguente giudizio :

1^ Classificata - Miss Montevarchi 2019 - GIULIA DURANTI - di Arezzo - 25 anni - commessa - H- 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - ALICE D'ANTINI - di Prato - 17 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castano scuro - occhi marroni - del segno del Sagittario.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - SARA CHELI - di Poggio a Caiano (PO) - 18 anni - H. 1,70 - capelli biondo scuro - occhi verdi - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - CLARISSA DI RENZONE - di Sinalunga (SI) - 20 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli biondi - occhi castani - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta (FI) - 21 anni - studentessa - H. 1, 70 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

La prima classificata e' stata premiata dalla signora Silvia Chiassai Martini e dal signor Alessandro Canu, ed ha ricevuto dalla signora Fiorella Cappelli titolare della gioielleria OROLO di San Giovanni Valdarno il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. La serata e' stata presentata da Raffaello Zanieri che come suo solito ha coinvolto il numerosissimo pubblico rimasto fino alla proclamazione della vincitrice con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo e Patrizia Antilli con Antonella Compagnucci del salone Ar Stilisti per Capelli di Castelfiorentino.

La serata e' andata in onda in diretta Facebook con le telecamere di TV 1 che hanno ripreso interamente la serata che sara' possibile rivedere domenica 23 giugno alle ore 20,30 sui canali 11 e 98 del digitale terrestre. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Cristian Solaini. Particolare molto gradito dalle concorrenti e da vari ospiti della serata il taglio della torta di Miss Italia offerta dall'Antico Forno Canu effettuato a fine serata. I prossimi 2 appuntamenti con le selezioni del concorso sono programmati per giovedi' 13 giugno al Galluzzo, sabato 15 giugno a Ginestra Fiorentina.

