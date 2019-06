Imbratta l'opera 'Torso 175' a Pietrasanta, denunciato

Beccato sul fatto mentre imbrattava l'opera di Roberto Santo 'Torso 175'. La scultura, un tuttotondo in bronzo, domina la rotonda tra l'intersezione di via Unità d'Italia e via Tonfano a Pietrasanta.

Il pietrasantino è stato visto dagli agenti della municipale, allertati da alcuni residenti, mentre con un pennarello bianco ha inciso alcune scritte sul posteriore della statua accompagnata da cinque stelle.

Il Comune di Pietrasanta chiederà un risarcimento per ripristinare lo stato dell'opera di Santo Roberto, donata dall'artista alla città nel 2005. L'uomo è stato denunciato.

Non è il primo caso di vandalismo nei confronti del patrimonio pubblico pietrasantino. Di recente l'amministrazione comunale ha risolto un altro caso simile grazie, stavolta, alle immagini di videosorveglianza.

