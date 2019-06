Investito ciclista settantenne in zona Genovini, elisoccorso per lui

Un 74enne in bici è stato investito quest'oggi a La Serra, frazione di San Miniato, intorno alle 10.40 circa. La dinamica è stata rilevata della polizia municipale di San Miniato: pare che un'auto abbia investito l'anziano. Sul posto, vista la gravità delle ferite, oltre alla Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno, è giunto anche l'elisoccorso Pegaso. L'anziano è stato tamponato sul rettilineo che da Corazzano porta al ristorante Genovini da una Ford Focus guidata da un 74enne residente nel comune di San Miniato. Il ciclista è caduto a terra dopo essere stato sbalzato per diversi metri. Le ferite sul corpo dell'uomo sono dovute anche all'impatto con la parte anteriore della vettura. Il ferito ha riportato un colpo alla testa ma non sarebbe in gravi condizioni: al momento del soccorso era cosciente. Il trasferimento è avvenuto all'ospedale fiorentino di Careggi.

Tutte le notizie di San Miniato