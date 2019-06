La ceramica e le donne, la Fornace Pasquinucci si tinge di rosa

Si inaugura sabato 15 giugno, alle ore 17.30, la mostra "La ceramica e le donne", che il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci organizza annualmente in corrispondenza, anzi con inizio il weekend precedente, della Festa della Ceramica di Montelupo.

Si tratta di una delle mostre più attese dell'intera annata, quella che ha l'obiettivo di suscitare interesse nei tanti appassionati ed esperti che arrivano da tutta l’Italia in occasione della kermesse ceramica.

Per il 2019 gli organizzatori hanno pensato di volgere, per quanto riguarda gli artisti da invitare, uno sguardo privilegiato al mondo femminile e nel fare ciò hanno avuto la piacevole conferma del sempre crescente numero di artiste che si stanno oggi dedicando alla scultura in ceramica per realizzare oggetti, forme e figure spesso di piccole dimensioni dai colori sgargianti o dalle tonalità tenui e sobrie da esporre singolarmente o da sistemare in modo composito secondo personali disegni e geometrie.

L’omaggio alle donne si è concretizzato nell'invito di ben sei artiste italiane, ad ognuna delle quali affidare una delle sale degli ampi e suggestivi spazi della ex Fornace, immaginando a priori che i loro diversi percorsi professionali ed artistici avrebbero creato una rassegna varia e composita in grado di suscitare attenzione e consenso nei tanti appassionati che, come detto, si attendono.

Le opere che stanno arrivando e gli allestimenti che si stanno realizzando confermano in pieno le aspettative ed attendono solo l'inaugurazione.

Dalla Liguria, terra di grandi artisti ceramici, arriverà Serena Zanardi; Faenza, città di cui non occorre ricordare la nobiltà della tradizione ceramica, è rappresentata da Antonella Cimatti, da Ancona proviene Marta Palmieri, ceramista talentuosa formatasi nelle vicine Pesaro e Urbino. E poi tre artiste toscane: Silvia Beghè, affermata professionista di San Gimignano, Deborah Ciolli gioiosa e colorata ceramista di Piombino e dalla vicina Scandicci Paola Staccioli, che ha maturato l'amore per la ceramica direttamente in famiglia.

Per arricchire il tema della ceramica, venerdi 21 giugno alle ore 21.15, Luca Londi presenterà il suo nuovo libro dedicato al padre, il grande maestro ceramista Aldo Londi.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà visitabile fino a domenica 23 giugno e sarà visitabile tutti giorni dalle 17,00 alle 19,00, il sabato e la domenica finali anche in orario serale dalle 21,00 alle 23,00.

Fonte: Comune di Capraia e Limite

