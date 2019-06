Lavoratori in nero e niente abbattitore, sospeso ristorante a Pistoia

A Pistoia i carabinieri con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pistoia e del NAS di Firenze, hanno effettuato un’ispezione in un ristorante specializzato in sushi di via Dalmazia, di proprietà di un 30enne del luogo, di origine cinese. I militari hanno riscontrato varie violazioni sia di carattere igienico che relative alla normativa sul lavoro. Sotto il profilo igienico il locale era privo dell’abbattitore previsto per la somministrazione del pesce crudo e fra il personale di servizio vi erano due lavoratori in nero. Sono stati sequestrati circa 10 kg di prodotti alimentari per la presenza di agenti infestanti ed elevate sanzioni amministrative per novemilacinquecento euro. L’attività del locale è stata sospesa.

