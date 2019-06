Le startup a Firenze con SIOS19: laboratori innovativi alla Stazione Leopolda

Per un giorno Firenze e la Stazione Leopolda diventano il laboratorio dell’innovazione italiana e internazionale. Domani, mercoledì 12 giugno dalle 10 alle 18, si svolgerà la prima edizione estiva di SIOS19 (StartupItalia Open Summit Summer Edition) voluta nel capoluogo toscano da StartupItalia dopo il successo della passata edizione a Milano con 11.000 presenze tra fondatori di startup, studenti, sviluppatori, imprese tradizionali, aziende e investitori. Allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda, un luogo simbolo della creatività e dell’innovazione a Firenze, si incontreranno imprenditori, sviluppatori, incubatori, investitori, mentor e aziende accomunati dalla volontà di imprimere un’accelerazione allo sviluppo del Paese. 4.000 sono gli operatori che si sono già registrati. Sarà anche l’occasione per lanciare la call per startup che nell’edizione di SIOS didicembre premierà la migliore startup dell’anno.

L’appuntamento è a ingresso gratuito, ma con registrazione da effettuare su web al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startupitalia-open-summit-summer-edition-60131883081

Apriranno la manifestazione i saluti del Sindaco di Firenze Dario Nardella, del Presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari, del Presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori, del Presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, dell’ Amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, del Rettore dell’ateneo fiorentino Luigi Dei.

‘’Partecipiamo con un certo orgoglio a questa manifestazione – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Umberto Tombari – perché la nostra governance ha impresso una svolta molto decisa in favore della ricerca e dell’innovazione che riteniamo tra i principali fattori di sviluppo del nostro territorio e del Paese. Abbiamo così incrementato il nostro sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca applicata e abbiamo promosso il trasferimento tecnologico privilegiando tutte quelle ricerche che hanno risultati a breve termine e un time to market immediato sul tessuto produttivo e nell’industria. Abbiamo anche potuto sviluppare, in collaborazione con partner e stakeholder locali, due importanti programmi che hanno avuto una forte ricaduta sul territorio: sono ‘Faber’ (ricercatori in azienda) che realizziamo insieme a Fondazione per la Ricerca e Innovazione e Confindustria Firenze e ‘Hubble’ (il programma di accelerazione di impresa) che realizziamo sempre con FRI e Nana Bianca e che avrà presto la sua sede definitiva presso il Granaio dell’Abbondanza in Piazza Cestello, un progetto strategico che ci vede particolarmente impegnati proprio nel campo dell’innovazione. I risultati conseguiti fino ad ora ci incoraggiano a fare di più e meglio perché in tre anni di Faber, 18 ricercatori sono stati assunti in micro e pmi del territorio e in due anni di Hubble sono state create 21 nuove imprese in cui sono arruolati circa 80 giovani imprenditori. Siamo convinti che la vera sfida di questi anni è innovare senza stravolgere, aprire nuove strade e creare nuovi modelli di intervento con nuovi interlocutori senza abbandonare quelli tradizionali anche costruendo alleanze che ci permettano di fare di più e meglio’’.

“Sono 133 i milioni di euro - dice David Casalini, Fondatore e CEO di StartupItalia - raccolti da startup e scaleup italiane solo nel primo trimestre 2019 contro i 27 dello stesso periodo nello scorso anno. La cifra comprende i round conclusi dalle startup, tre exit importanti tra cui una da ben 16 milioni di Euro come quella di Viralize e i 10 milioni dell’equity crowdfunding. Se a questo aggiungiamo che gli incentivi fiscali per chi investe in startup sono passati dal 30 al 40%, fino al 50% per le imprese che in un’ottica di open innovation decidono di acquisire una startup (e quindi di generare nuove exit) la semplificazione, che forse è uno dei punti più forti su cui lavorare con la nascita delle SIS, e il Fondo Nazionale Innovazione da 1 miliardo, forse non c’è mai stato un momento così favorevole per chi vuole fare impresa e creare posti di lavoro nel nostro paese”.

Dal food al turismo, dal lifestyle alle nuove professioni digitali, a SIOS19 Summer Edition si parlerà di futuro con chi il futuro lo costruisce tutti i giorni. saranno infatti presenti i “creators”, come Sofia Viscardi Founder di VENTI, imprenditori di nuova generazione che grazie a piattaforme come Facebook o YouTube raggiungono milioni di persone tramite i propri contenuti. Insieme a Marco Montemagno ci saranno Federico Clapis, Luca Mazzucchelli e Riccardo Wesachannel. Nel programma, curato da Giampaolo Colletti, sono previsti speaker italiani e internazionali tra cui Simon Beckerman, Fondatore di Depop, Paolo Barberis, Fondatore di DADA e Nana Bianca, Francesca Cavallo, Co-Autrice del bestseller mondiale Storie della buonanotte per bambine ribelli, Ivan Gowan, CEO capital.com e currency.com, Stefano Cecconi, CEO di Aruba, Andrea Santagata, Chief Innovation Officer del Gruppo Mondadori, Fabio Vaccarono, Country Manager Google Italia, Agostino Santoni, CEO Cisco Italia, Danilo Venturi, Direttore di Polimoda, Patrizia Caraveo, Astrofisica, Alberto Forchielli, Imprenditore, Nicola Palmieri, Founder di Docety, Francesco Zorgno, Co-Founder di CleanBnB, Antonio Giarrusso CEO Userbot, Luca Sofri, giornalista, Massimiliano Squillace, Fondatore di Notizie.it, e molti altri. Uno spazio della plenaria sarà anche dedicato al ruolo dei Venture Capital nell'ecosistema di crescita e sviluppo delle startup.

La novità di questa edizione sarà lo StartupItalia Village, uno spazio espositivo dove le startup presenteranno le loro idee di business per rivoluzionare il mercato e lo stile di vita del futuro. Un luogo dove le startup incontrano gli esperti del settore, gli investitori e un pubblico interessato per stringere le giuste connessioni e portare i propri progetti verso il futuro. Hanno già aderito e saranno presenti con il loro tavolo oltre 80 startup. Lo StartupItalia Village prenderà vita nell’area adiacente alla sala plenaria e sarà dedicato a incontri di networking e pitch.

Oltre al main stage, in cui si alterneranno assoli e talk, ci saranno altri tre palchi in cui troveranno spazio tutti gli attori dell’ecosistema di innovazione rivolto alle imprese e startup. In particolare dalle 15 si terrà il workshop organizzato da Confindustria Firenze sui temi di Industria 4.0 e di presentazione del DIH il Digital Innovation Hub di supporto alle imprese con ospite Andrea Bianchi, Direttore Politiche Industriali Confindustria e case study di imprese 4.0. Alessandro Sordi di Nana Bianca e il Direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori racconteranno la genesi e lo sviluppo del progetto del ‘Granaio dell’Abbondanza’ che vedrà nascere entro l’anno nel granaio dei Medici la ‘casa delle start-up digitali’. Ma non solo, nello StartupItalia Village troveranno spazio anche un palco dedicato alle aziende per presentare case history reali e condividere esperienze che possano ispirare il pubblico in sala. E un terzo palco, l’Ape Pitch & Spritz: 5 minuti per 5 ingredienti, la ricetta frizzante per startup innovative.

StartupItalia Open Summit Summer Edition ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze e di Confindustria Firenze ed è realizzato grazie al supporto di tre importanti partner: Nana Bianca, Fondazione CR Firenze e Pitti Immagine. Sono sponsor dell’evento Aruba, Mamacrowd, Confindustria Firenze, Computer Gross, IBM, Camera di Commercio Firenze, Estra, Notizie.it, Unicoop Firenze, Intesa Sanpaolo, TIM, Cisco, CleanBnB, Valvola, Confartigianato Firenze, Widiba, Userbot, Culture Creativity Club e Hoopygang. La manifestazione è realizzata col supporto di Vino75, Select, Street Food Mobile, Endeavor, Spicciati, Polo Tecnologico, Develer, 4ECOM e Honda 3M Auto. Sono media partner Mondadori, La Nazione, ControRadio, Italia Startup, iPressLIVE, Videodrome, PromoFirenze, Punto Impresa Digitale, Comunicatica. È destination partner dell’evento Destination Florence. Lo StartupItalia Village è realizzato grazie al supporto di Amazon AWS.

StartupItalia è la piattaforma leader per la creazione di contenuti e di servizi editoriali, utilizzata da milioni di lettori in Italia e non solo. Aiuta il pubblico a scoprire trend, investitori e notizie sulle startup, le aziende e i progetti innovativi.

Per maggiori informazioni sul programma della giornata e sugli Speaker visitare il sito

https://www.startupitaliaopensummit.eu/

Iscrizioni e biglietti su Facebook al seguente link: http://jo.my/startupitalia-open-summit ohttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-startupitalia-open-summit-summer-edition-60131883081

Fonte: Fondazione CR Firenze

Tutte le notizie di Firenze