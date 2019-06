Dopo l'elezione, il Sindaco Salvetti in tour per i luoghi simbolo di Livorno

Nella mattinata di oggi, martedì 11 giugno, il nuovo sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha fatto il suo primo ingresso nella sua stanza a Palazzo Comunale.

Dopo un primo giro degli uffici, per dare il suo saluto ai lavoratori comunali in un clima disteso e sereno, alle ore 10.30 il Sindaco ha incontrato i giornalisti nella Sala delle Cerimonie.

Poi, come promesso in campagna elettorale, ha “riaperto” simbolicamente le porte del Comune.

Nel pomeriggio si terrà la prima iniziativa pubblica: il Sindaco compirà un tour istituzionale visitando alcuni luoghi e monumenti simbolici della città, dove deporrà sei mazzi di fiori:

alle ore 15 sarà in piazza della Vittoria, al monumento ai Caduti, per poi passare, alle 15.15, in via Ernesto Rossi, al Bassorilievo al Partigiano.

Alle 15.40 sarà in Piazza San Marco, luogo simbolico del Risorgimento.

Alle 15.50 si recherà all’Andana degli Anelli, alla lapide dedicata alle Vittime del Moby Prince.

Alle 16.10, al Cimitero della Misericordia, ricordo del presidente Carlo Azeglio Ciampi presso la cappella di famiglia.

Alle 16.30 il Sindaco concluderà il suo tour ai Tre Ponti, in ricordo delle vittime dell’alluvione del settembre 2017.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

