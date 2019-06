Lite nei pressi della stazione: uomo ferito con una bottiglia rotta

Un 32enne del Camerun ha ferito con una bottiglia rotta al volto un 37enne senegalese nei pressi della stazione Santa Maria Novella di Firenze, in piazza dell'Unità. È accaduto questo pomeriggio. Il 37enne è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni. I due, che avrebbero iniziato a picchiarsi per futili motivi, sono stati divisi dalla polizia.Entrambi sono stati denunciati: il 32enne per lesioni aggravate, il 37enne perché in Italia senza permesso di soggiorno.

Tutte le notizie di Firenze