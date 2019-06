Miscel Fulignati non c'è più, dolore a Montelupo: aveva 45 anni

La ginnastica ritmica, il mondo Uisp e quello del volontariato di Montelupo Fiorentino danno l'addio a Miscel Fulignati. 45 anni, sposato e padre di due bambine, Fulignati è scomparso ieri in ospedale a Empoli e al momento il feretro è esposto nella cappella della Misericordia di Montelupo.

Per la Asp Montelupo Fiorentino è diventato uno dei punti di riferimento per la ginnastica ritmica affiancando la passione delle proprie figlie, ma è stato anche allenatore di calcio con i più piccoli e non disdegnò dilettarsi con il calcio amatoriale Uisp. Da tempo non lavorava per combattere contro la malattia che lo aveva colpito.

Una commovente nota è apparsa sul sito della Asp: "Oggi ci stringiamo a Carlotta, Gaia e Maria, perchè il passaggio di Miscel su questa terra ha lasciato questi segni importanti, quelli di una famiglia meravigliosa, che adesso è distrutta dal dolore. Ma stai tranquillo amico mio, qui nessuno ti dimenticherà e faremo in modo che la ginnastica ritmica di Montelupo sia sempre tua, ti porteremo sempre con noi, alle gare, ai saggi, alle riunioni ... vivrai sempre dentro il nostro Palazzetto. Adesso fai compagnia agli angeli e continua a vegliare sulle quelle bimbe che chiamerai per sempre le mie campionesse". La società sportiva ha annullato il saggio di ginnastica ritmica e la cena sociale previsti per questo fine settimana.

A commentare con dolore la scomparsa l'assessore uscente allo sport di Montelupo Simone Focardi, la Vab sezione Limite (il padre Loriano Fulignati e il fratello Saimon ne fanno parte) e il consigliere comunale a Empoli Federico Pavese.

Domani, mercoledì 12 giugno alle 16, si terranno le esequie nella chiesa dell'Ambrogiana.

