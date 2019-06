Mugnai sindaca, ecco chi entra in Consiglio comunale a Figline e Incisa

Questa mattina l’Ufficio Centrale (l’organo collegiale presieduto da un magistrato del Tribunale di Firenze) ha proclamato Giulia Mugnai sindaca del Comune di Figline e Incisa Valdarno a seguito della vittoria nel turno di ballottaggio con il 51,45% dei voti, contro il 48,55% dello sfidante di centrodestra Silvio Pittori.

La coalizione di Giulia Mugnai, con la vittoria al ballottaggio e sulla base dei risultati del primo turno, fa suo il premio di maggioranza che consente di ottenere 10 seggi in Consiglio comunale, mentre alle forze di opposizione andranno 6 seggi. La ripartizione è stata decretata questo pomeriggio dall’Ufficio Centrale e prevede l’assegnazione dei 10 seggi alla coalizione di Giulia Mugnai: Gionata Vignolini (Pd; 310 preferenze), Maria Ausilia Salierno (Pd; 281 preferenze), Laura Orpelli (Pd; 213 preferenze), Andrea Cardinali (Pd; 198 preferenze), Federico Cecoro (Pd; 141 preferenze), Dario Picchioni (Pd; 135 preferenze), Silvia Fossati (Sì, con Figline e Incisa; 107 preferenze), Fabio Gabbrielli (Per Figline e Incisa; 114 preferenze), Filippo Neri (Figline e Incisa in Comune; 35 preferenze), Daniele Raspini (candidato sindaco liste civiche Per Figline Incisa, Figline e Incisa in Comune, Idea Comune).

Alla minoranza andranno invece 6 seggi: Silvio Pittori (candidato sindaco coalizione centrodestra composta da Lega, Forza Italia, Crederci Insieme, Fratelli d’Italia, Udc), Giorgia Arcamone (Lega; 149 preferenze), Costantino Ciari (Lega; 71 preferenze), Alessandro Gonnelli (Lega; 64 preferenze), Lorenzo Omar Naimi (candidato sindaco M5S), Cristina Simoni (candidata sindaco liste civiche Salvare il Serristori, Cristina Simoni Sindaco, Uniti per Simoni Sindaco).

I primi dei non eletti sono: Matteo Nocentini (Partito Democratico; 112), Francesca Gioli (Per Figline Incisa; 85), Umberto Ciucchi (Per Figline e Incisa; 109), Pamela Pieralli (Sì, con Figline e Incisa; 47), Roberto Riviello (Lega; 42).

La prima seduta del Consiglio comunale sarà convocata entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco (martedì 11 giugno) e avverrà entro i dieci giorni successivi dalla convocazione. La prima seduta sarà presieduta dal Consigliere anziano, cioè chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel primo turno del 26 maggio: nel caso di Figline e Incisa è Gionata Vignolini (Pd; 310 preferenze).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

