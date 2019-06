Nardini (Pd) sulle amministrative: "La Toscana resiste nel Risiko di Salvini"

"La Toscana ha resistito. L'onda d'urto invocata da Salvini, capace di ribaltare una storia di buona amministrazione e l'impianto di valori che ha reso grande la nostra Regione, non è arrivata. I leghisti, anzi, escono da queste amministrative con le ossa rotte e una sonora bocciatura.

L'idea di usare le Amministrative come trampolino di lancio per conquistare la Regione è semplicemente fallita, in provincia di Pisa è addirittura naufragata. Certo, noi non possiamo trascurare i voti assoluti raccolti dalla Lega, né che comuni importanti come Piombino o Cortona sono passati alla destra. Dobbiamo affrontare con coraggio le ragioni locali, sociali, culturali ed economiche di un'affermazione leghista che resta comunque non trascurabile. Detto ciò sono state riconquistate realtà importanti, penso a Livorno e più in piccolo a Volterra, e il nuovo PD rilanciato da Nicola Zingaretti, con la sua capacità di riunire il centrosinistra, appare oggi come l'unica alternativa al leghismo. La Lega in Toscana perde. La Toscana riconosce l'incapacità di proporre soluzioni ai problemi, l'inefficacia assoluta dei governi leghisti locali e nazionali e non accetta di diventare semplicemente una terra da conquistare nel cinico Risiko di Salvini.

Questi sono fatti, lo dicono i voti, ma serve ancora un grande e duro lavoro per fare ciò che davvero un partito-guida della Sinistra italiana deve fare: dialogo permanente con la società, elaborazione politica contro le disuguaglianze, promozione di uno sviluppo sostenibile, rappresentanza delle paure e dei bisogni delle persone in carne ed ossa. Questo è ciò che dovremo fare nei prossimi mesi, in Italia e in Toscana, perché la nostra alternativa diventi maggioranza e progetto di governo.

A questo proposito è fondamentale aprire una stagione nuova a livello regionale, tanto nel PD quanto nel centrosinistra, dopo una serie infinita di divisioni e di congressi: una stagione di nuova unità di intenti, di dialogo, di superamento delle divisioni e delle diffidenze reciproche; il tutto con l'obiettivo di coinvolgere le toscane e i toscani in una visione di governo del territorio per i prossimi dieci anni che veda tutti i progressisti uniti, coraggiosi, capaci di rinnovarsi e di condividere una visione di futuro".

Alessandra Nardini (Pd) - Consigliere Regionale

