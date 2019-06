Organizzare fiere, congressi ed eventi: corso gratuito al Centro Life di Empoli

Sono aperte per tutto il mese di giugno le iscrizioni al corso gratuito per diventare tecnici della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere e convegni, le cui lezioni saranno ospitate all'interno del Centro Life di via San Mamante 44 a Empoli (Firenze). Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Toscana con fondi del POR-FSE 2014-2020 nell'ambito del programma per l'autonomia dei giovani “Giovanisì” e all'interno del progetto “Pro.Wed. - Professionisti del wedding”. Il percorso è destinato a dodici persone, maggiorenni, che siano inattive, inoccupate o disoccupate, con almeno un diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa un'esperienza triennale nei settori di riferimento.

La proposta vede come capofila l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) assieme a una ricca serie di partner che, oltre al Centro Life, sono le agenzie formative Forium, Formatica, Eurobic Toscana Sud e Copernico, con la CNA di Pisa e l'istituto superiore d'istruzione statale “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d'Elsa (Siena).

La proposta formativa si articola su un totale di 600 ore, di cui 30 di accompagnamento e 240 di stage in azienda, in modo da mettere subito in pratica le conoscenze apprese in aula. Al termine del corso è previsto un esame finale in modo da poter conseguire una qualifica professionale riconosciuta e subito spendibile sul mercato del lavoro. Tra le materie previste nel corso troviamo informatica e nuovi media, comunicazione e pubblicità, web marketing, fundraising, redazione di un business plan, logistica e sicurezza.

Per maggiori informazioni è possibile andare su www.centrolife.it dove è possibile scaricare il modulo di partecipazione. Le domande possono essere presentate sia a Empoli, al Centro Life, che a Santa Croce sull'Arno (Pisa) negli uffici di Forium (via del Bosco, 264/F). È possibile scrivere a centrolife@alice.it o info@forium.it, oppure contattare i numeri 0571942154 (Centro Life) o 0571360069 (Forium).

