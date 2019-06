Pd: "Vigili di quartiere? Sì ma non a Cascina"

Dalla Regione Toscana arrivano i vigili di quartiere, ma non a Cascina. Il progetto per garantire più sicurezza è al via in quindici comuni con più di 35mila abitanti, guidati da amministrazioni di colori diversi. Il nostro Comune non figura nella lista ed è quindi ormai sicuro che la promessa elettorale della sindaca Susanna Ceccardi sia destinata a rimanere tale: nessun vigile di quartiere a Cascina nel mandato Ceccardi.

Intanto la sperimentazione dei ‘vigili di quartiere’ è al via a Viareggio, Pisa, Firenze, Massa, Prato, Livorno, Lucca, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Campi Bisenzio, Pontedera, Sesto Fiorentino, Empoli e Piombino. Il progetto regionale stanzia nove milioni di euro in tre anni per assumere ottanta agenti di polizia municipale. Le pattuglie a piedi saranno impegnate in strade e quartieri scelti dai singoli Comuni, per essere punto di riferimento per cittadini e commercianti.

Ed è facile rendersi conto di come la giunta Ceccardi sia riuscita a isolare del tutto il Comune. I quindici comuni sono stati scelti in base a un criterio concordato con Anci, l'associazione dei Comuni, da cui Cascina è uscita nel 2016. Per la sindaca l’Anci era un ente inutile.

Fonte: Pd Cascina

