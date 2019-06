Ricercato da due anni, va a dormire all'università: arrestato

Lo hanno sorpreso a dormire all'università, per questo lo hanno arrestato. Un cinquantenne di origini croate è stato messo in manette nel dipartimento di matematica a Pisa: l'uomo è stato visto nella mattinata di oggi, martedì 11 giugno, all'interno della facoltà ed era già noto alle forze dell'ordine. Si era introdotto nel dipartimento per trascorrervi la notte, ma uno dei custodi ha avvertito il 113.

Ricercato per furto, senza dimora, il cinquantenne era nei guai con la giustizia già dal 2017. I rilievi dattiloscopici eseguiti in questura hanno infatti rivelato che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione finalizzato all'esecuzione di una sentenza emessa due anni fa per scontare 8 mesi di reclusione per un furto in abitazione, commesso a Pisa nel 2014.

