Pisa in serie B, Confesercenti: "Una risorsa per tutta la città"

“Il Pisa Sporting Club e la città un legame unico e viscerale. Per questo la gioia per il ritorno in serie B è esplosa in maniera trasversale coinvolgendo tutti coloro che sono e si sentono pisani. Da parte di Confesercenti Toscana Nord un grazie ai giocatori, allo staff tecnico ma soprattutto alla presidenza di Giuseppe Corrado che ha saputo riportare la città sotto i riflettori del calcio che conta grazie ad una gestione oculata e soprattutto frutto di un progetto importante nel quale è inserito anche il nuovo stadio”.

Sono il presidente area pisana Luigi Micheletti ed il responsabile Simone Romoli ad esprimere a nome dalla sua associazione tutta la soddisfazione per un risultato che la città attendeva e soprattutto si meritava. Risultato sportivo ma con importanti ricadute economiche. Ancora i due dirigenti. “Sicuramente Pisa non ha bisogno del calcio per essere conosciuta in Italia ed in tutto il mondo. Ma il calcio può essere un valore aggiunto che completa una realtà importante come la nostra. Per questo la serie B è un traguardo fondamentale anche per l’economia cittadina. Le partite interne – sottolineano – si giocheranno per la maggior parte di sabato e saranno tante le tifoserie importanti che arriveranno in città. Con possibilità quindi di viverla oltre lo sport con evidenti vantaggi per il commercio cittadino. Come associazione ci mettiamo a disposizione – conclude il presidente area pisana – per discutere su eventuali forme di collaborazione proprio nell'ottica di favorire la presenza in città dei tifosi ospiti offrendo quindi una immagine di Pisa sportiva e non solo di grande livello nei confronti delle altre società della serie Cadetta”.