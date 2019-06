Accoltellato 70enne perché passa dalla resede del vicino: arrestato vicino di casa

La Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne cittadino marocchino, regolarmente residente a Pistoia, responsabile del reato di lesioni personale aggravate.

Ieri pomeriggio le volanti della questura di Pistoia sono giunte in via Modenese su segnalazione di una violenta lite in atto tra due soggetti sulla strada. Un settantenne italiano era stato ferito con arma da taglio sulle braccia e in testa. Era stato aggredito da un suo inquilino, un cittadino extra-comunitario, per futili motivi.

In particolare il proprietario era andato in casa dell’inquilino per effettuare alcuni lavori di manutenzione alle spalle dell’immobile di sua proprietà e pertanto doveva passare nella resede posta sul retro dell’abitazione stessa.

Per tutta risposta l’inquilino avrebbe iniziato ad inveire ed offendere il proprietario, ritenuto responsabile di andare continuamente in casa a disturbarlo con varie scuse, per poi prendere un coltello dalla cucina lungo circa 30 cm con una lama di 15 cm. per usarlo contro il proprietario urlando di volerlo uccidere.

Preso alla sprovvista il proprietario sarebbe stato colpito al braccio sinistro, e grazie all’utilizzo di una stampella è riuscito a colpirlo a sua volta sulla mano destra facendogli cadere per terra il grosso coltello allontanandolo con il piede.

In tutta risposta l’inquilino avrebbe continuato a colpirlo con un bastone e poi con una sega da muratore di ferro tirandogliela in testa, sulle braccia e su tutto il corpo, procurandogli numerose ferite lacero contuse.

Solo l’arrivo dei mezzi di soccorso e della polizia faceva desistere l’aggressore dal portare a compimento l’insano gesto e correre a nascondersi in casa.

Al termine degli atti di rito il quarantenne marocchino veniva tratto in arresto per il delitto di cui all’art. 582 c.p. e 583, e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la Casa Circondariale di Pistoia.

Tutte le notizie di Pistoia