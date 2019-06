Pistoia e la Montagna Pistoiese si preparano all'estate del basket

Il basket torna protagonista dell’estate sulla Montagna Pistoiese…e non solo.

La scuola è appena finita e il Comprensorio del Basket si prepara a partire con la settima edizione fra appuntamenti fissi e alcune novità realizzati in collaborazione con i Consorzi Turistici APM Abetone Montagna Pistoiese e Città di Pistoia.

Domenica 30 Giugno partiranno sulla Montagna Pistoiese i Basket Camp dedicati ai gruppi di ragazzi da 6 a 16 anni che, con stage settimanali, si alterneranno fino al 13 Luglio negli impianti sportivi di Cutigliano e di San Marcello Pistoiese, con l’opportunità di allenarsi insieme a coach preparati e giocatori di alto livello.

Per il 2019 sarà inoltre possibile usufruire degli impianti sportivi di San Marcello e della rinnovata palestra di Cutigliano.

I Basket Camp rappresentano un appuntamento fisso per l’estate in Montagna dove centinaia di giovani cestisti hanno il piacere di ritrovarsi per condividere una location stupenda e dedicarsi alla propria passione, oltre a richiamare sul territorio un crescente movimento di sportivi che sembra destinato a crescere.

Le iniziative del Basket Camp non riguardano però solo la Montagna Pistoiese ma anche la città: c’è grande attesa per il Palio dei Rioni in Piazza Duomo in programma per il 14 e il 15 Luglio.

Inoltre, per la prima volta presso la rinnovata area di Montuliveto dal 10 al 14 e dal 17 al 21 Giugno si terranno i “Pistoia City Camp”, un mini training camp dove i ragazzi potranno partecipare a giornate intensive di allenamento con giocatori professionisti, quali Gek Galanda, Fiorello Toppo e Gianluca Della Rosa.

Tutto ciò si sposa con i valori in cui credono gli sponsor e in particolare il progetto Giorgio Tesi Junior che sostiene l’attività dei vivai sportivi del territorio, pensandoli proprio come scuola di vita e centri educativi per crescere non solo atleti ma uomini e donne migliori. Da segnalare inoltre il progetto rifiuti preziosi che DIFE Spa ha progettato: giochi e animazioni dedicate alla pallacanestro per sensibilizzare i ragazzi partecipanti alla buona pratica della raccolta differenziata, del mancato spreco e del riutilizzo dei materiali.

Il Comprensorio del Basket e i Basket Camp sono iniziative organizzate da Giacomo “Gek” Galanda in collaborazione con Ronzone Pallacanestro ASD, BGT Sport Company, Victoria Basket Junior, i comuni di Abetone Cutigliano e Piteglio San Marcello, la Provincia di Pistoia e sostenute, per la parte montana, dal progetto di marketing territoriale denominato “Obiettivo Pistoia” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, Camera di Commercio

e Comune di Pistoia in collaborazione con i tre consorzi turistici territoriali (APM, Città di Pistoia e Toscana Turismo & Congressi).

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato

