Butta via la cocaina dal finestrino ma viene arrestato lo stesso

I carabinieri di Pontedera, nella notte appena trascorsa, hanno arrestato un 50enne tunisino per edtenzione ai fini di spaccio. Durante un controllo alla circolazione stradale in via della Misericordia, l'uomo è stato visto buttare dalla sua auto in viaggio un pacchettino con 5 grammi di cocaina, recuperato dai militari. Una volta fermato e perquisito in casa, sono stati trovati 500 euro ritenuti provento dell'attività criminale. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima di oggi a Pisa.

