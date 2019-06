Regionali 2020, Giani: "Sì alle primarie se manca un candidato unitario"

"Riprendo quello che ha detto la stessa segretaria regionale del Pd toscano Simona Bonafè: nel momento in cui un percorso metterà in evidenza l'impossibilità di arrivare a una figura che possa rappresentare tutto il partito, penso che le primarie possano essere un metodo corretto". Sono queste le parole di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, a margine di una conferenza stampa, parlando della scelta del candidato alla presidenza della Toscana per le elezioni del 2020.

"Del resto alle primarie ha ricorso il Pd nei momenti storici più importanti, per scegliere i propri segretari, da Renzi a Zingaretti, e nello scegliere i sindaci che si sono rivelati rappresentativi. Sono anche convinto che si debba partire dai programmi che marchino l'identità e il lavoro che il Partito democratico deve fare in questo anno".

Tutte le notizie di Toscana