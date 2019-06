Scuole più sostenibili con l'orto didattico, il progetto anche a Empoli

Un progetto per la sostenibilità ambientale e sociale, l’uso responsabile del denaro e della finanza etica, e della mediazione. Questi i temi trattati nel percorso denominato “Comunità Scolastiche sostenibili”, promosso dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Laboratorio didattico ambientale di Villa Demidoff. Il progetto ha ormai compiuto 15 anni e quest’anno è stato portato avanti nell’arco dell’anno scolastico da quattro istituti superiori del territorio fiorentino: Iis Ferraris-Brunelleschi e liceo Virgilio di Empoli, Iis Gramsci e Liceo Pascoli di Firenze.

E proprio il Liceo Pascoli ha ospitato lo scorso 5 giugno l’evento finale, in concomitanza con il termine della Giornata Europea per lo sviluppo sostenibile.

Il percorso è durato diversi mesi e ha coinvolto gli studenti di 15 classi dei tre diversi indirizzi del Liceo Pascoli. Ci sono stati incontri, iniziative, la partecipazione ad aventi come il 'Friday for Future' dello scorso 15 marzo.

Mesi di apprendimento e di sviluppo di una nuova consapevolezza per i ragazzi che hanno partecipato al progetto. Attraverso il percorso è stata approfondita la conoscenza di temi di cui gli studenti conoscevano l’esistenza ma senza aver mai avuto un contatto diretto.

Tra le iniziative maturate, la realizzazione di un video che è stato presentato al 'Friday for Future' e che è stato selezionato per il Concorso Asvis in collaborazione con il Miur. Gli studenti hanno poi presentato un documento finale di proposte per rendere la propria scuola più sostenibile, tra cui la realizzazione di un piccolo orto didattico e la sostituzione delle macchine di distribuzione dell’acqua con le borracce portate da casa.

Il Laboratorio didattico ambientale della Città Metropolitana di Firenze svolge da venticinque anni, nel Parco Mediceo di Pratolino, attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rivolte a tutte le scuole del territorio.

Il laboratorio ha sempre operato in coerenza con l'evoluzione dell'educazione ambientale e dei suoi successivi sviluppi. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 goal rappresentano ora un importante punto di riferimento per le sue strategie educative.

Nei mese di maggio e giugno si svolgono importanti iniziative in tema di sviluppo sostenibile e Agenda 2030 alle quali il Laboratorio ha inviato la propria adesione, come 'Il Festival dello sviluppo sostenibile', al quale il Laboratorio della Metrocittà ha partecipato organizzando un incontro di formazione su tematiche educative di sviluppo sostenibile per docenti referenti di educazione ambientale, docenti interessati ed educatori ambientali, con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale di Firenze, del Club Unesco di firenze, dell'Associazione italiana per la scienza della sostenibilità (Iass).

La Settimana europea dello sviluppo sostenibile si è tenuta invece dal 30 maggio al 5 giugno. Il laboratorio ha aderito organizzando insieme al liceo Pascoli di Firenze l'evento finale del progetto "Comunità scolastiche sostenibili".

Fonte: Città metropolitana di Firenze

