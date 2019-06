Summer school di giornalismo internazionale, incontri a luglio alla Fondazione Montanelli Bassi

Una serie di incontri di alto livello con giornalisti che operano nei diversi continenti e con docenti universitari. Saranno illustrate le situazioni politiche e culturali nei vari Paesi e saranno date indicazioni circa le criticità di ciascun continente, sia le forme e i problemi della comunicazione e della circolazione delle informazioni. Porre le basi per conoscere le realtà locali e sviluppare le competenze nella gestione delle informazioni costituiscono gli obiettivi principali di questa introduzione a una professione che – come diceva Montanelli – “… può anche diventare un’avventura, ma per guadagnarsela bisogna faticare molto…” tanto più nel mondo attuale, segnato da profondi cambiamenti nella formazione e nella comunicazione delle notizie.

Gli incontri si svolgeranno a Fucecchio, presso la Fondazione Montanelli Bassi, sia durante il mattino che nel pomeriggio.

La prima relazione introduttiva, che sarà tenuta il giorno 8 luglio alle 14,30 dal giornalista Marco Damilano direttore dell’Espresso, sarà aperta al pubblico.

Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 25. La quota di partecipazione richiesta è di € 250, e dà diritto a usufruire del pranzo e della pausa caffè durante tutte le giornate.

Inoltre la Fondazione Montanelli Bassi si impegna a facilitare la ricerca di un alloggio per i partecipanti che intendono soggiornare a Fucecchio durante la settimana tra l’8 e il 13 luglio.

Informazioni e iscrizioni: summerschool@fondazionemontanelli.it

