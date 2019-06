Stavano tentando ieri pomeriggio di forzare la portiera di un camper con pinza e cacciavite: i carabinieri li hanno arrestati. Si tratta di due 27enni senegalesi, accusati di furto aggravato in concorso. Hanno tentato di scappare da via Piave a Pisa quando i militari si sono accorti della loro presenza ma non ce l'hanno fatta. Il proprietario del mezzo, un turista tedesco, ha sporto denuncia e gli arrestati saranno giudicati con un processo per direttissima questa mattina.

Tutte le notizie di Pisa