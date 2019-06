I tre volti della libertà: ecco gli eventi per il 75esimo anniversario della Liberazione della montagna pistoiese

Si conferma, anche per quest'anno, un fitto calendario di appuntamenti in tricolore per ricordare il 75esimo anniversario della Liberazione della montagna pistoiese.

“I tre volti della libertà”, questo il titolo del programma arrivato alla sua seconda edizione, è organizzato dal Comune di San Marcello Piteglio con la preziosa collaborazione dell’ANPI Montagna Pistoiese e di altre associazioni del territorio, quali Pro Loco Calamecca, Pro Loco Campo Tizzoro, Pro Loco Prunetta, SPI CGIL Montagna P.se, Sala di Lettura Maresca, Progetto Mo.To.Re., Ecomuseo Montagna P.se,che ci consegnano straordinarie occasioni di riflessione sulla nostra storia. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia.

Gli eventi in calendario, nello spandersi sullo sfondo del tricolore, corrispondono, in questa seconda edizione come nella prima, a diverse tipologie comunicative: si va dal convegno al cammino, dalla commemorazione alla proiezione cinematografica, in un caleidoscopio di immagini, luoghi ed emozioni che ci restituiscono intatta la memoria di quegli anni.

Gli appuntamenti si snoderanno nel mese di giugno, luglio e agosto, per concludersi a settembre, con due iniziative in programma: la prima il 22 e la conclusiva il 29 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’ANPI (anpimontagnapistoiese@gmail.com).

“Negli anni terribili del secondo conflitto mondiale, dichiara il sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo, gli uomini e le donne della nostra terra si sono distinti per passione civile. Il ruolo dei partigiani combattenti, l'accoglienza agli eserciti di liberazione, il silenzioso sacrificio dei civili sono stati, qui come altrove, le correnti sorgive del pensiero democratico: i tre volti della libertà. Questo cammino di apprendimento vogliamo condurlo con i nostri morti, con le storie eroiche e drammatiche che li hanno contraddistinti, con la voglia e la responsabilità di continuare a combattere per i valori fondanti del nostro vivere insieme”.

Fonte: Comune di San Marcello Piteglio - Ufficio Stampa

