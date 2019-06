Un argento ed un bronzo per il Nuoto Valdinievole ai campionati italiani giovanili oceanici di Salvamento di Riccione

Dai campionati italiani giovanili oceanici di Salvamento, svolti a Riccione, arrivano 1 argento ed un bronzo per l'Asd Nuoto Valdinievole. Tante belle prestazioni e molte finali in 4 diversi tipi di gare per gli atleti della squadra Categoria ed Esordienti A, guidati dagli allenatori Carlo Bernava, Stefano Giannini e Giulio Bracciali. Medaglia d'argento per Fabrizio Monti (anno 1994, categoria Senior) nel "Frangente" (gara di nuoto tra le boe con partenza e ritorno sulla battigia). La medaglia di bronzo va ad Alessandro Lucchesi Bicchielli (classe 2001, Junior) nella specialità "bandierine", gara ad eliminazione diretta che si svolge sulla spiaggia per circa 20 metri. Va vicina al podio, chiudendo quarta, Giaele Sarti (cat. Ragazzi, 2005) nello "Sprint" (90 metri di corsa sulla sabbia). Ottima quinta posizione per Vittoria Pelagotti (esordienti, 2007) nel frangente, Giaele Sarti nella prova con tavola (percorso di 800 metri con tavola da surf lifesaving) e Francesco Marchini (cadetti, 2000) nello Sprint. Bel 6° posto per Leone Mercanti (esordienti, 2006) nelle "bandierine". Un gradino più sotto sono arrivate Caterina Ferretti (esordienti, 2007) sia nel frangente che nello sprint e Matilde Magrini (ragazzi, 2005) nello sprint. Ottava piazza nel frangente (esordienti) per Nagham Berti (2007) e Leone Mercanti.Vittoria Pelagotti e Michelle Petruzzelli (cadetti, 2002) chiudono none rispettivamente nello sprint e nelle bandierine mentre Vittoria Maraviglia (esordienti, 2007) si classifica decima nelle bandierine. In questa specialità Alberto Tredici (junior, 2002) è 11°, Mauela Antoi (cadette, 2002), Alice Bertini (esordienti, 2007) e Giaele Sarti concludono al 12°, 13° e 14° posto. Nella gara con tavola Alessandro Lucchesi Bicchielli è 13°, seguito da Fabio Calistri (ragazzi, 2003) e Irene Martino (cadetti, 2002) al 15° posto. Martina Lupetti (junior, 2003) e Gaia Parlanti (cadetti, 2001) sono entrambe diciassettesime. 21° piazzamento per Matilde Magrini. Nel frangente Mila Monti ed Alice Bertini, entrambe esordienti 2007, ed Irene Martino finiscono al 13°, 15° e 20° posto. Infine nello sprint Alessandro Lucchesi Bicchielli è 12°, Alberto Tredici 13°, Michelle Petruzzelli quindicesima, Martina Bruno (junior, 2002) e Fabrizio Monti, entrambi sedicesimi, Leone Mercanti chiude 18°.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

