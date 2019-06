In pomeriggio un uomo è stato soccorso in via delle Cascine a Firenze. Sarebbe stato il soggetto, un 30enne di origine nordafricana, a lanciare l'allarme chiedendo aiuto nelle vicinanze.

L'uomo al momento dell'intervento del 118 riportava ferite al volto e al torace, probabilmente provocate da colpi con un oggetto da identificare durante un'aggressione. Il 30enne è stato portato a Careggi in codice rosso e sul caso sono in corso aggiornamenti.

