Amazon cerca magazzinieri per il deposito di Calenzano: come candidarsi

Amazon è alla ricerca di persone motivate e volenterose per ricoprire posizioni di operatori di magazzino nel deposito di smistamento a Calenzano, Firenze. Il candidato ideale ha una forte senso del dovere, è attento ai dettagli, è affidabile e orientato alla soddisfazione del cliente. Questo lavoro richiede l'uso di strumenti informatici, la movimentazione e l'ubicazione di pacchi nel centro di smistamento con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini per i nostri clienti e risoluzione dei problemi associati a queste attività. Si prevede che i nostri dipendenti comprendano e conoscano tutti i processi e applichino le norme stabilite in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi del lavoro, qualità dei prodotti e processi di lavoro standardizzati.

Descrizione del lavoro di un operatore di magazzino:

- Carico / scarico della merce

- Ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità

- Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

- Risoluzione degli imprevisti

- Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Requisiti richiesti:

- Età non inferiore ai 18 anni

- Permesso di lavoro

- Permesso di soggiorno

- Comprensione della lingua italiana

- Puntualità, precisione ed attenzione

- Atteggiamento positivo verso il lavoro

- Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

- Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

- Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità

- Impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard

- Capacità di apprendimento

- Capacità di concentrazione

- Buona vista

- Possibilità di caricare fino a 15 kg

Requisiti addizionali:

- Capacità di leadership

- Capacità di risoluzione degli imprevisti

- Esperienza nel settore della logistica

