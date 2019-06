Cascina e Putignano, distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Con la giornata di sabato 15 Giugno 2019, in attesa dell'installazione a breve dei distributori automatici, inizierà la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, presso i Centri di Raccolta di Cascina e Putignano.

I cittadini che ne avessero necessità potranno, quindi, recarsi presso i suddetti impianti per ritirare il kit completo, costituito da sacchi in carta da lt 10 per la raccolta dell'organico, sacchi azzurri in polietilene per la raccolta del multimateriale, e sacchi in carta per la raccolta della carta.

Resta inteso che in tali occasioni non saranno distribuiti i mastelli, previsti solo per utenti nuovi iscritti o per sostituzioni, per i quali la distribuzione sarà domiciliare da parte dei nostri addetti.

La distribuzione all'utenza avverrà soltanto il sabato mattina, presso i due Centri di Raccolta, dalle 8.30 alle 12.30. Questo per garantire un più fluido svolgimento del lavoro dell’impianto negli altri periodi di apertura.

La consegna del kit avverrà anche il martedì e il giovedì pomeriggio, presso Geofor (viale America 105, Pontedera), dalle 14.30 alle 16.30.

L'utente che si recherà presso la struttura per il ritiro del kit dovrà comunicare all'addetto di Geofor il nominativo dell'intestatario della bolletta, firmando una ricevuta di avvenuta consegna.

L'attività di consegna presso il Centro di Raccolta proseguirà per tutti i sabati di giugno e di luglio a partire dal prossimo 15 del mese, in attesa – come si diceva – della messa in opera delle macchine distributrici.