Castelfiorentino terra di ciclismo, torna il G.P. dei giovanissimi

Centoquaranta “giovani promesse” del Ciclismo disputeranno sabato 15 giugno il 25° G.P. Banca Cambiano 1884, che si svolgerà in un circuito urbano individuato nell’area di Santa Verdiana (ore 16.00).

Promosso dalla Società Ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano 1884 spa con il patrocinio del Comune, la corsa vedrà protagonisti giovanissimi atleti dai 7 ai 12 anni, che si sfideranno lungo un circuito di 800 metri completamente chiuso al transito delle auto dalle ore 15.00. Il circuito interessato dalla corsa ciclistica comprende Via Verdi, Via Rosselli, via Battisti, Piazza Kennedy, Viale Potente (e di nuovo Via Verdi).

La partenza delle prime batterie – suddivise per classi di età (dai più piccoli agli adolescenti) - è prevista alle ore 16.00 (via Verdi) e la conclusione è in programma alle ore 19.00. La lunghezza del percorso di gara varia da un minimo di 3 km (per i più piccoli) a un massimo di 15 km.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

