Crolla il solaio di un appartamento a Cascina, tre persone evacuate

Ieri sera alle 22 i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina sono intervenuti per il cedimento di una struttura in un condominio in piazza Martiri della Libertà.

Una porzione di solaio di un vano scale è crollato. Il dissesto ha interessato un appartamento del condominio. Le successive verifiche dei vigili hanno reso inagibile la struttura e gli abitanti dell’appartamento interessato, tre persone, sono stati evacuati e hanno trovato un’altra sistemazione.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell’ufficio tecnico del comune.

