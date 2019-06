Nel pomeriggio di ieri (martedì 11 giugno) a Ponsacco, i carabinieri hanno arrestato un’italiana 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa. La donna doveva scontare una pena residua di tre mesi di reclusione per il reato di ricettazione. La donna è stata accompagnata presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.

