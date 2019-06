Elezioni regionali in vista, Legnaioli: "Protagonista la Lega con Salvini e Ceccardi"

"Non si può negare che il Pd dimostri di non essere territorialmente presente, ma del resto - sottolinea Legnaioli - non scopriamo nulla di nuovo. Proprio per questo però e in ragione del prossimo appuntamento elettorale, ovvero quelle elezioni regionali che i toscani aspettano da tempo, chi per anni nel centro-destra locale ha dettato legge dovrebbe avere ora l’umiltà non già di contrastare l’azione della Lega, ma, piuttosto, di quella sinistra che noi tutti, Ceccardi in primis, miriamo a defenestrare. In questo senso, gli attacchi personali al referente regionale della Lega, Susanna Ceccardi, risultano immotivati e, soprattutto, incomprensibili allo stesso elettorato che nelle urne ha espresso il proprio voto in dissenso rispetto alla sinistra. Ogni cosa ha il suo tempo e anche Forza Italia, piaccia o no, deve accettare questo vecchio assunto".