Estate al Centro sociale, tanti eventi a Lastra a Signa

Torna l’estate del Centro Sociale: cene, spettacoli, incontri organizzati dal Centro sociale residenziale di Lastra a Signa durante il periodo estivo insieme alle associazioni del territorio. Il programma inizia oggi 12 giungo con il Ballo d’estate che si tiene ogni mercoledì alle 21 fino al 31 luglio e dal 21 agosto all’11 settembre a cura di Auser Volontariato. La programmazione prosegue venerdì 14 giugno con il torneo di burraco alle 21 presso il Giardino dei Donatori, martedì 18 alle 21.15 gli appuntamenti proseguono al Centro Sociale con la Compagnia delle Seggiole che presenta Grillo Swing, il 28 giugno sempre 21.15 lo spettacolo I Maggiaioli di Bivigliano a cura della Sezione Soci Coop Le Signe, mercoledì 3 luglio alle 21.15 Ballo con Lidia e Tira e molla, giovedì 4 luglio alle 21.15 con l’esibizione degli allievi della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, l’11 luglio alle 21.15 I Masti Sciò di Alessandro Masti, venerdì 19 luglio alle 21.15 si terrà la proiezione della camminata Bologna /Assisi a cura del dottor Francesco Tozzi. Infine il 4 settembre alle 21.15 Ballando sotto il Centro – gara di ballo (iscrizioni presso la sede dell’Auser).

Anche quest’anno sono promosse una serie di cene nelle piazze e nelle strade lastrigiane, sempre a partire dalle 20: giovedì 20 giugno a Carcheri presso il circolo Arci, venerdì 21 giugno al circolo Santa Lucia, martedì 25 giugno a Malmantile in piazza Piave, martedì 2 luglio per le strade della Corea, martedì 9 luglio in piazza Pilati, venerdì 19 luglio in via Chiantigiana a Ginestra Fiorentina. “Torna anche quest’anno l’iniziativa estiva che insieme alle associazioni del volontariato del territorio organizziamo come da tradizione all’interno del Centro Sociale – ha sottolineato il sindaco Angela Bagni- con tante attività per divertirsi, svagarsi e stare insieme e con l’obiettivo di continuare a vedere il Centro Sociale come spazio aggregativo della nostra città. Torneranno anche le cene di solidarietà nelle frazioni – ha concluso il sindaco- il cui ricavato quest’’anno andrà a finanziare i progetti di casa Don Lelio che ricordiamo ospita le famiglie dei bambini in cura all’ospedale pediatrico Meyer”.

