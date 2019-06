Festa della Racchetta Montaione, tanto sport e buona musica

Come ogni anno, La Racchetta Onlus sezione di Montaione in collaborazione con l’ASD CG Aurora Calcio Montaione organizza la ottava Festa della Racchetta presso il Parco dei Mandorli (Montaione). Start-Date venerdì 14 giugno per un week-end ricco di appuntamenti sportivi e musicali.

Il Venerdì sera andrà in scena il torneo di calcio a 5 24 Ore Maratona Futsal giunto alla sua 7° edizione, dove si sfideranno, per 24 ore continue, 12 squadre da tutto il circondario per la lotta del titolo. A movimentare la serata, creando un clima giovanile e di divertimento ci sarà il DJ Set del rinomato artista toscano Marco Bresciani.

Il Sabato sportivo prosegue dalle ore 8:00 con la Terza Edizione del Torneo Hill Volley, la dodici ore di Beach Volley che, in concomitanza con la rassegna calcistica, arriva ad arricchire la splendida giornata di sport e divertimento nel bellissimo contesto del paesaggio di Montaione.

Ore 18:00 – partita di Beach Volley organizzata da CESVOT per la sensibilizzazione sul tema “Prevenzione tumori al Seno”, giocata da compagini formate principalmente da personalità del mondo politico e amministrativo del circondario Empolese-Valdelsa. La cronaca della partita e parte dell’intrattenimento degli eventi pomeridiani saranno affidati allo speaker Emiliano Geri di Radio Lady.

Appuntamento per il sabato sera con le due finali dei tornei e soprattutto con la magica esibizione a partire dalle ore 22:00 de La Combriccola del Blasco la tribute band ufficiale di Vasco Rossi che emozionerà il pubblico portando le note di Vasco in un ambiente elettrizzante.

Per tutto il week-end ristorante e pizzeria sempre aperti, con pietanze tipiche toscane, panini, pizze cotte nel forno a legna, cocktail e punto birreria.

