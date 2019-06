Festa dell’Età Libera, ai Praticelli giovani e anziani si ritrovano

Domenica 16 giugno (ore 10.30) al Circolo “I Praticelli” la Festa dell’Età Libera promossa dallo SPI CGIL. Interverranno il Sindaco Alessio Falorni, Nadia Meacci (segretaria SPI CGIL) e Silvia Mozzorecchi (segreteria provinciale SPI CGIL)

I giovani corrono, ma gli anziani conoscono la strada. Non ci poteva essere slogan migliore per presentare la giornata di festa promossa dallo SPI CGIL di Castelfiorentino, che si svolgerà al Circolo “I Praticelli” domenica 16 giugno 2019. Un sindacato che da sempre rappresenta gli anziani di Castelfiorentino (ben 2.500 iscritti), ma che è allo stesso tempo impegnato attivamente – da diversi anni ormai – in alcuni progetti con le scuole, sia sul versante della formazione che dell’alternanza scuola-lavoro.

La “Festa dell’età libera”, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, inizierà al Circolo “I Praticelli” domenica mattina (ore 10.30), con l’introduzione di Nadia Meacci (segretaria SPI-CGIL). E’ previsto poi il saluto del Sindaco, Alessio Falorni, e l’intervento di Silvia Mozzorecchi, in rappresentanza della segreteria provinciale del sindacato.

Alle ore 13.00 è in programma il pranzo (info e prenotazioni 0571.64053, 339.1205451). A seguire, il “Via alle danze” con Roberto band e alle 17.00 la merenda.

La Festa dell’età Libera ha assunto da alcuni anni una fisionomia itinerante (le ultime edizioni si sono svolte infatti nelle frazioni di Dogana e Castelnuovo d’Elsa) allo scopo di stimolare una più ampia partecipazione da parte della popolazione, non solo per far conoscere i numerosi servizi messi a disposizione dallo SPI CGIL (ad esempio informazioni e delucidazioni sul modello Obis M, il prospetto annuale della pensione), ma anche le attività sociali promosse dal sindacato, le quali rappresentano un modo per arginare uno dei fenomeni più deleteri della società contemporanea: la solitudine della persona anziana.

Contestualmente, come dicevamo all’inizio, lo SPI CGIL di Castelfiorentino è impegnato sul fronte giovanile: ne fa fede il progetto “Rosa Blu”, che da tre anni coinvolge le classi prime dell’Istituto “F. Enriques” nel contrasto alla violenza di genere, e l’accoglienza degli studenti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che da quest’anno vede il sindacato castellano inserito in un progetto interregionale di più ampio respiro (che interessa la Toscana, la Liguria e la Sardegna) con l’obiettivo di verificare quali competenze siano maggiormente richieste per agevolare l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro.

