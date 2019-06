Forzano posto di blocco con il camion, arrestati: uno era della 'banda delle farmacie'

Un altro ricercato dell'operazione The Mask è stato arrestato ieri durante un controllo stradale dei carabinieri di Pontedera: Aribi Abdelaziz, marocchino 18enne non era stato rintracciato lo scorso 10 giugno. Ricordiamo che l'operazione riguardava l'individuazione dei responsabili delle rapine alle farmacie del Pisano. L'uomo è stato trovato all'altezza dello svincolo Fi-Pi-Li di Pontedera, durante l'alt a un camion. A guidare un 51enne italiano, il 18enne era passeggero. Il 51enne ha ignorato l'alt e ha tentato di forzare il posto di blocco urtando una gazzella dei carabinieri. Da lì non ha potuto fare altro che fermarsi e successivamente i due hanno tentato di opporre resistenza, inutilmente. Dopo l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, l'italiano è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il 18enne è finito in carcere a Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante l'arresto due carabinieri hanno riportato ferite guaribili in 5 e 10 giorni, medicate all'ospedale 'Lotti' di Pontedera.

