Santa Croce, tre nuove entrate nella giunta di Giulia Deidda

Santa Croce sull'Arno ha la sua giunta. Sono stati decisi gli assessori che accompagneranno Giulia Deidda nel suo secondo mandato: due sono le conferme, tre le nuove entrate. Nella serata di martedì 11 maggio l'assemblea di maggioranza ha decretato la nuova squadra del sindaco santacrocese, in vista del primo Consiglio comunale che si terrà nella sala apposita in municipio alle 21.15 di mercoledì 12 giugno.

Partiamo dalle due conferme. Si tratta di Marco Baldacci e di Elisa Bertelli, già presenti negli ultimi cinque anni. Bertelli era vice sindaco e passa la carica a Baldacci. Adesso andiamo alle novità. Lasciano l'incarico Carla Zucchi, Piero Conservi e Mariangela Bucci, al loro posto tre volti nuovi: Simone Coltelli, Nada Braccini e Daniele Bocciardi. Di seguito il profilo degli assessori, ricordando che Deidda mantiene la sovrintendenza per quanto concerne bilancio e urbanistica.

- Marco Baldacci, 56 anni, libero professionista - architetto, con deleghe alla qualità ambientale, politiche energetiche, smart city, cura degli animali, affari generali e semplificazione amministrativa, e che rivestirà anche la carica di Vicesindaco;

- Elisa Bertelli, 39 anni, insegnante, con deleghe alle politiche e istituzioni culturali, servizi educativi e scolastici, educazione alla cittadinanza, memoria, risorse umane e organizzazione dei servizi, polizia municipale;

- Daniele Bocciardi, 39 anni, libero professionista - commercialista, con deleghe ai lavori pubblici, edilizia scolastica, qualità urbana, sviluppo economico e lavoro;

- Nada Braccini, 63 anni, pensionata attiva nel volontariato e ex bancaria, con deleghe alla coesione sociale, alla salute, al volontariato, alla legalità, pari opportunità;

- Simone Coltelli, 48 anni, libero professionista – geometra, con deleghe allo sport, protezione civile e associazionismo.

“Sono soddisfatta della composizione di questa nuova Giunta - afferma il Sindaco Giulia Deidda - rispecchia gli obiettivi e i criteri che ci eravamo dati nella scelta della composizione della lista dei candidati e sono sicura che saprà dare risposte al nostro paese in maniera efficace. Adesso c’è bisogno che il Consiglio Comunale e la Giunta siano operativi per iniziare a lavorare sugli obiettivi del nuovo mandato. In questo lavoro sarà strategico anche il supporto degli altri consiglieri, tra i quali figurano persone di esperienza e energie nuove che voglio valorizzare, anche per riuscire a coprire molti più ambiti rispetto a quelli che io stessa e gli assessori possiamo seguire personalmente. Per questo sto già pensando a deleghe specifiche che assegnerò nei prossimi mesi, una volta terminata questa prima fase. Altrettanto importante sarà il supporto di tutta la maggioranza politica che compone la coalizione e grazie al cui impegno abbiamo raggiunto l’importante risultato elettorale. Ci tengo a specificare che il cambio di vice non è una questione politica ma una scelta condivisa con Elisa che risponde a esigenze personali”.

Per quanto riguarda il Consiglio di domani, la seduta seguirà l’ordine del giorno prestabilito dalla norma e vedrà il Sindaco Giulia Deidda fare il giuramento e i Consiglieri neoeletti adempiere a tutti gli obblighi previsti. La maggioranza è strutturata in due gruppi: Partito Democratico il cui capogruppo sarà Ivetta Parentini e vice-capogruppo Arianna Gisfredi, costituito dai consiglieri Marco Baldacci, Daniele Bocciardi, Nada Braccini, Simone Coltelli, Giovanni Golfarini, Camilla Martini, Alessio Silvestri e Angelo Scaduto e il gruppo Sinistra Santa Croce il cui capogruppo, e unico componente, sarà Elisa Bertelli.

