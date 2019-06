In un capannone di 2mila mq di via Gora del Pero c'è stato un incendio: il fabbricato è adibito ad attività di stamperia e rifinizione tessuti. Sul posto i vigili del fuoco della Centrale di Prato con un'autopompa e un'autobotte. L’incendio ha interessato un macchinario tessile, la Ramosa, utilizzato per l’asciugatura del tessuto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

