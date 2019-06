Inseguimento Pisa-Livorno, arrestato 25enne sotto droghe e alcol

Un inseguimento partito a Pisa e terminato nei pressi dell'Ardenza (Livorno) dopo un lungo inseguimento che ha visto il tandem dei carabinieri prima di Pisa e poi di Livorno. A finire in manette un 25enne tunisino, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per la guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Quando è stato accompagnato in pronto soccorso, prima del trasferimento ai domiciliari, è stata confermata la presenza di alcol e stupefacenti. In auto con lui due donne livornesi di 20 e 31 anni.

