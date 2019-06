Ippoterapia al centro disabili di Cerbaiola

L’ippoterapia, meglio detta Terapia con il Mezzo del Cavallo (TMC), è l’insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano. Tra le varie discipline, esiste anche l’ippoterapia per disabili. Il cavallo infatti, è considerato da sempre un animale sensibile, con un’intelligenza fuori dal normale e quindi medicina per chiunque ha subito un trauma.

l’ippoterapia risulta essere utile anche nelle patologie di tipo cognitivo comportamentale, con origine sia organica che non, e in caso di disfunzioni del sistema nervoso centrale con ricadute sul sistema muscolo scheletrico. Nell’ambito dei disturbi neuromotori, invece, la terapia per mezzo del cavallo migliora le condizioni cliniche del disabile nelle aree dell’equilibrio, del controllo posturale, della mobilità articolare e del tono muscolare, della coordinazione e dell’organizzazione spazio-temporale ed inoltre ha benefici effetti a livello psicologico e sociale.

Premesso quanto sopra la direzione del centro disabili di cerbaiola ha finanziato un piccolo progetto durato 10 giorni, in questo progetto l’ippoterapista Serena Marchetti barbablu ha coinvolto i disabili del centro e con grande entusiasmo hanno seguito le varie fasi dell’ippoterapia. Gradiremo che ciò si ripetesse ed in questo caso l’associazione iragazzidicerbaiola si renderà partecipe dei prossimi progetti, veramente utili alla riabilitazione dei nostri ragazzi, contestualmente all’asl usl centro toscana .

ASSOCIAZIONE IRAGAZZIDICERBAIOLA ODV

